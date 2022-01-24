想拍美照用這招，旅館業者超無奈！1名旅館業者發文控訴遇到1名無理客人，對方用各種理由要求換房間，像是冷氣太吵、隔壁聲音過大、有異味等，他無奈之下只能配合，不過卻意外聽到對方與朋友說「就是要客訴才能一直換拍新房間啊」，讓他傻眼憤怒，原來一切都是為了拍照編出的謊言。

該名住宿業者在臉書「靠北住宿2.0」發文表示日前遇到1名客人以各種理由頻頻要求換房間，包括冷氣太吵、隔壁聲音過大、房間有異味等理由，但業者進去房間後又沒有察覺異狀，房間甚至像是沒使用過一樣，正當業者納悶時，該客人打電話去櫃檯稱要換房間。

1名客人用各種理由要求換房間，像是冷氣太吵、有異味等，業者無奈之下只能配合，不過卻意外聽到對方與朋友說「就是要客訴才能一直換拍新房間啊」。（翻攝自臉書「靠北住宿2.0」）

該名業者收到對方再度要求換房間，先請對方在房間裡等，沒想到準備上樓給對方新房卡時，赫然聽到對方在房內與朋友討論「就是要客訴才能一直換拍新房間啊」，讓業者瞬間感到無語，業者只好騙說其他間房都已客滿，對方還說想進去看看就好，業者最後要求對方將其他間的房卡歸還，只留下要入住的，「不然我全部都要收費」。

其他網友則留言說「這種人真的很該死 ，職業換房的」、「有什麼問題嗎，浪費自己和別人的時間」、「這真的要小心，有的還給你加裝針眼你就得不償失」、「他知道現在防疫進出客房都要消毒吧」、「是想每間都拍照當網美嗎」、「只因為想拍照就為難業者，真的可惡」。