農曆春節將至，大家都希望好運加持，《搜狐網》運勢專欄就點名4大生肖，1月25日開始到大年初一，不只好運纏身，財運更是全面爆發，必能聚財無數，不妨好好把握！

▍生肖虎

生肖屬虎的人過去幾個月來運勢十分低迷，且事業頻頻受阻，不過25日開始到大年初一，運勢逆勢高飛，財運全面爆發，無論是投資或是購買彩券都有機會抱得大獎。此外，屬虎者做事積極，無論遇到什麼困難都不會輕易低頭，過去的付出，終將在金錢方面獲得實質回報，財富翻倍增長。

▍生肖雞

生肖屬雞的人廣結善緣，事業上也因為貴人加持，從中獲得極大的幫助，尤其是在25日過後，屬雞者運勢蒸蒸日上，福祿和數不清的好事上門，不只財運亨通，就連戀愛也更加甜蜜，可說好事一件接著一件。

▍生肖鼠

生肖鼠的人很會講話，也從不得罪他人，加上觀察敏銳、擅長把握機會，不只職場上得到許多指點和幫助，就連情場上也迎來好運。25日開始至大年初一，生肖鼠運勢大洗牌，容易得到貴人提拔，經商的人可以結識更多客戶，賺進大把鈔票。

▍生肖狗

生肖屬狗的人25日開始至大年初一，運勢一飛沖天，之前辛苦付出的努力，終於收穫回報，不僅事業更上一層樓，家業也會因此逐漸旺盛起來，隨著財運翻騰，收入也連番上漲。不過要注意的是，防人之心不可無，小心遭到小人誆騙。