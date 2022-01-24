雖然資金充沛富豪購置豪宅作為資金配置盛行，不過豪宅租賃市場在外商及本土企業主租賃需求高仍熱絡，2021年台北豪宅實價租金以西華富邦10樓10月出租租金達47.25萬最高，「勤美璞真」及「仁愛吾彊」都有月租金逾40萬的租賃記錄，豪宅租金前十高多位大安、信義、大直水岸等三大聚落。

根據實價登錄顯示，去年台北豪宅租金除了「西華富邦」等三豪宅有超過40萬元租金外，「華固天鑄」、「台北信義」也有都超過35萬元的租金，中山北路二段上的「玉山石」、信義計劃區老牌豪宅「冠德遠見」、大直老牌豪宅「帝景水花園」，以及天母豪宅「溪隄館」等，都有超過25萬元的租金。

租金前十名的豪宅，不少租金單價多在每坪2000元以上，甚至去年7月出租的「台北信義」12樓，租金單價逼近每坪3000元，豪宅維持高租金行情除了多為知名建商興建的指標豪宅社區外，包括水岸景觀、大安森林公園景觀、仁愛路林蔭大道、信義計畫區、天母使館特區等地段等，都是能夠吸引豪宅租客的重要原因。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，豪宅出租市場的確受到疫情影響，導致跨國企業的高階主管派遣來台受到阻礙，不過去年仍有不少高端豪宅出租，出租主要客源第一類為外國人高階主管來台工作，第二類為本國人的短年期租客，因為還在尋找適合自己的豪宅，確定喜歡後才會找機會由租轉買，第三類為大型企業的專業經理人，由公司提供租金。

過去一年豪宅交易增溫，反映市場景氣復甦與換屋等需求增加，有些豪宅租客最後對於社區規劃、服務都很滿意，也有可能產生「由租轉買」的需求。