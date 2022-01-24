台達電宣布，台達電台北總部、上海運營中心暨研發大樓、美洲總部等六棟廠辦通過《WELL健康–安全評價》（簡稱WELL HSR），是首家台灣科技業通過審查的公司，更是首家跨國多棟申請並全數通過的台灣企業，顯示台達電在建築中的健康安全措施及方案已達到國際級標準。

《WELL 健康–安全評價》由國際WELL建築研究院（IWBI）制定，是因應疫情時代對既有建築的營運管理措施。台達電表示，導入其中15項條款，並結合台達解決方案及產品，包括室內空氣品質管理解決方案、enteliWEB中央監控平台、紫外線抑菌燈，以及協助管理人員掌握水電使用的台達能源在線（Delta Energy Online）系統等。在全球疫情尚未平歇之際，台達以科技打造健康建築，提供員工、訪客安心健康的室內環境，是ESG結合企業營運的具體實踐。

台達電執行長鄭平表示，台達從推廣建築節能，逐步擴展至關注使用者的健康建築，在與疫情共存的時代下，更顯重要。台達以建築節能與能源管理為核心，在開放物聯網（Open-platform IoT）的架構上，整合建築內不同子系統與設備，以科技打造健康、智慧、節能的建築。此次應用台達方案跨國一次通過六棟建築WELL HSR評價，就是最佳實證。

台達電表示，除台北總部、上海運營中心暨研發大樓、美洲總部外，桃園研發中心、台中分公司、台南分公司也通過WELL HSR評價，為確保良好辦公空間空氣品質，台達裝設UNOnext室內空氣品質偵測器，自動偵測二氧化碳、PM2.5/PM10、甲醛、臭氧等數值，空氣品質不佳時會智慧連動台達全熱交換器換氣改善。同時，透過台達enteliWEB中央監控平台，智慧管控整棟建築機電設備，可實現空調通風調整；搭配大樓空調箱所安裝的台達BA-U257系列UVC抑菌燈，可抑制空氣中的細菌、病毒與黴菌，燈具特殊光學設計可減少紫外線燈管使用，防疫兼具節能。此外，台達能源在線（Delta Energy Online）系統分析用水資料，可幫助廠務人員快速查找天花板、牆壁、地板有漏水或發霉之處，降低因室內黴菌滋生而造成的呼吸道感染風險。