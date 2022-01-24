110學年度大專棒球聯賽（UBL）第2場四強賽，台東大學24日靠著第9棒曾宇慶在8局上關鍵二壘安打，打回致勝分，助隊以5比4擊敗輔仁大學，隊史首闖冠軍戰，明天將與國立體大爭冠，盼將隊史最佳成績繼續向上堆高。

去年台東大學奪下季軍已寫下UBL隊史最佳成績，今天在四強賽碰上輔大，台東大學雖然頻頻敲安，但總是欠缺臨門一腳、無法形成大局，守備又頻頻發生失誤，讓兩隊前7局打完戰成4比4平手。

8局上台東大學第8棒張唯翔敲安上壘，下一棒的曾宇慶敲出中外野二壘安打送回超前分，單場4支2貢獻2打點，成為球隊致勝功臣之一，台東也靠著他這1分氣走輔大，報了預賽跟複賽都落敗的一箭之仇。

事實上，台東大學此役不該贏得這麼艱辛，全隊共揮出14支安打，多了對手11支，但僅攻下5分，自家守備還出現4次失誤，先發投手王伯洋主投7局失4分皆非自責分。

台東大學總教練王信民說：「這場比賽本應該贏得很順利，但球員太在意勝負，反而身體跟心理上都表現不理想，在5局後有鼓勵他們放開來打，我跟他們說，都來到這裡了，就把最好的表現展現出來，選手的表現也真的很棒。」

闖進冠軍戰就先改寫隊史最佳成績，明天若再擊敗國體大，就可將最佳成績再提高，王信民說：「不會給他們太大壓力，不會強求冠軍，他們只要把最佳表現拿出來就好，勝負就交給教練來扛。」