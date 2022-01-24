配合政府2025年非核家園政策，核能二廠2部機組運轉執照將於110年12月及112年3月屆滿後進行除役，環保署今日召開「核能二廠除役計畫」環境影響評估報告書專案小組第2次初審會議，在開發單位承諾辦理周圍保育類生物保育措施，以及加強輻射監測後，經環評委員決議本案通過，並送環評大會審查。

核二廠1號機運轉執照已於2021年12月27日屆期，2號機則在2023年3月14日到期，目前台電公司正辦理環境影響評估作業，在依「核子反應器設施管制法」及「核子反應器設施管制法施行細則」取得除役許可後，將在25年內完成除役。

針對第1次初審會議對於各項除役興建設施耐震設計及評估設置海嘯牆之可行性，開發單位台灣電力股份有限公司表示，低放射性廢棄物貯存庫部分，採迴歸期2500年最大考量地震加速度係數，並以一般廢棄物貯存庫耐震能力之1.5倍進行設計，另結構體外牆及屋頂厚度亦會額外考量輻射屏蔽之需求，確保無放射性物質洩漏。

用過核燃料室內乾貯設施部分，依美國聯邦法規10 CFR 72.3規定屬重要安全(Important to safety)設備，故將採用核能電廠耐震分級之設計標準。

此外，核二廠與安全停機相關之廠房出入口及通風開口均已設有水密門，足以防範高17公尺海嘯並阻隔水體流入。

本次環評著重在生態與輻射監測，環委陳裕文提出建議，可參考國外以廠區內養蜂來當作輻射監測的指標生物，加上蜜蜂採蜜範圍約半徑1公里，生產的蜂蜜若沒有檢測出輻射就代表沒有輻射洩漏。

環委張學文指出，以往在衝擊區的1號相機有拍到麝香貓，去年沒有拍到是因為相機沒有開啟，假使衝擊區可能不是麝香貓的重要棲地，但如果有個體被陸續拍到，那就代表可能有部分群體出沒，沒拍到不代表就沒有。

另針對台北樹蛙可考慮移地保育，或是聘請專家來現場指導，例如設立人工繁殖設施等，其實過去有專家有給予寶貴意見，但看來台電沒有好好考慮。

針對養蜂來做為輻射監測，台電表示，由於過去沒有相關經驗，經過討論後會審慎思考可行性。

本次審查在開發單位承諾加強核二廠周圍輻射監測、廠區海岸設施管理規劃、評估養蜂可行性後，經環評委員決議本案通過，並送環評大會審查。