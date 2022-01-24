遠雄自貿港區累計102人確診，24日針對貨運站約4500人採檢，前進指揮所指揮官王必勝指出，理論上今確診數不會太多，但25日針對加值園區相關公司二採，預期會有不少人確診，「一定會有陰轉陽的狀況！」他強調對清零一直抱持著希望，但社會清零仍要靠大家努力，預估自貿港區至少要觀察3周。

王必勝傍晚在遠雄自貿港受訪表示，今天確診數低是因為沒有大型採檢，並非風險已經下降，評估起來今篩檢加值區之外的，理論上確診數不會太多，但明天加值園區相關公司二採，規定沒有在集檢所的所有人都要來採檢，相信還是會有不少人確診狀況，「一定會有陰轉陽的狀況！」，因有些第一次採檢時是潛伏期，看明天採檢會不會有發病狀況，再做後續管理。

王必勝也說，現在在做的就是阻隔，把確診者找出、根據風險大小匡列隔離，不要讓確診者再跟社會接觸，一圈一圈清乾淨，這也是一貫做法。

王必勝也提到，第一次全面篩完除亞旭電腦外，有7家公司或多或少都有確診者，必須透過二次篩檢，釐清原本沒確診公司是否仍然沒有，持續相關管理，如果已有確診個案是否有擴大或改善的情況，都是要視篩檢結果決定下一步，他也提到，之前沒有確診者、程度輕微的公司，若複驗、追蹤也都沒有陽性個案，考慮提前讓他們復工，但如果像亞旭、鴻佰有較多人感染的，要待潛伏期時間等足後，才會考慮復工，會依風險不同分別做相關處理。

王必勝也說，根據亞旭說法，沒有跨公司支援，僅有中和廠來支援大園廠、沒有大園廠支援中和廠，中和廠414位日前採檢都陰性，86位來大園支援過的都送進集中檢疫所，目前看來中和廠相對安全，已請他們持續加強警戒。

王必勝也提到，針對風險大的員工採居家隔離、風險較小的自主健康管理，他也鼓勵員工短時間返回公司拿東西回家居家上班，確保職場不要再有傳播鏈，希望透過一次次檢查把風險降低，仍有業務要進行，可以居家做的工作都在家做，值得鼓勵。

「我不敢說清零，但我一直對清零抱持著希望！」王必勝說，希望廠區完成清零、恢復安全，但社會上清零要靠大家努力，他比較沒辦法估計，光廠區清零至少也是要觀察3個禮拜。