為反擊中國民航局對美國航空公司的熔斷禁飛令，美國運輸部日前宣布，將暫停4家中國航空公司從美國飛往中國的44個航班。為此，中國外交部發言人趙立堅批評，美方無理取消中方航空公司航班，干擾中方航空公司正常運營，這種行為霸道無禮，極不負責。

美方宣布的措施影響所及包括廈門航空、中國國際航空、中國南方航空和中國東方航空。中國駐美國大使館日前已抗議此舉不合理。

今日在大陸外交部例行記者會上，大陸外交部發言人趙立堅表示，美方為了一己之私，尋求例外和特殊待遇，無理取消中方航空公司航班，干擾中方航空公司正常運營，罔顧中外旅客生命健康安全，這種行為霸道無禮，極不負責。

趙立堅說，2020年6月起，中方依法依規對入境中國的國際客運航班嚴格實施熔斷措施，目的是最大程度阻斷疫情跨境傳播，保障各國人民健康安全，這恰恰是考慮了各方的公眾利益。

他稱，中方採取的有關措施，對中外航空公司一視同仁，完全公平、公開、透明，不違反有關雙邊航空運輸協定。

趙立堅敦促美方從尊重科學和維護生命健康安全出發，切實加強本國疫情防控力度，停止將航班防疫問題政治化，停止干擾和限制中美人員正常往來。