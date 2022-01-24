飼料暨肉品大廠卜蜂（1215）今天宣布斥資6.27億元，要在桃園打造全新的肉品分切廠，與原本位在南投的分切廠形成南北分工，新廠力拚2024年完工，屆時卜蜂的肉品分切產能將Double。

卜蜂今公告，董事會通過興建桃園分切廠的投資計畫案，卜蜂預計投資4.02億元，投入廠房興建與設備機器採購；加上卜蜂今年2月就已經公告向非關係人取得桃園大樹林段4筆土地，取得成本2.25億元，合計投資金額6.27億元。

卜蜂主管表示，卜蜂原本主要的肉品分切廠在南投，供銷全台各地，但考量南投分切廠的產能已經快要飽和，加上北部的需求量其實滿大，公司評估後決定在桃園打造新廠，未來可以形成南北分工。

卜蜂準備啟動的桃園分切新廠，將以豬肉分切為主、雞肉為輔。目前暫訂2024年完工，初期產能可能先規劃每日分切豬肉約150萬頭，並預留一些空間，之後再視情況提高產能。

不過就算是初期產能每日分切豬肉約150萬頭，這個規模已經和南投廠目前的產能差不多，也就是屆時卜蜂的肉品分切產量將倍增，可望刺激公司新一波營運成長。

卜蜂主管分析，此次在桃園興建新的分切廠，對卜蜂具有兩層意義。一是卜蜂在汐止、泰山、中和、蘆竹等北部地區，本來就設有多個營業所，接下來桃園分切廠可以當成公司在北部的物流配送中心，有利資源整合。

其次未來桃園分切新廠可以申請CAS（台灣優良農產品標章），取得CAS標章的肉品可以獲得更好的價格，通路也可以擴大。

卜蜂投資動作頻頻，目前進行中的重要新投資案還包括斥資13億元，在雲林打造首座AI人工智慧自動化無添加藥物飼料廠，新廠規劃總產能48萬公噸，初期先開出一半產能，最近剛完工投產，為卜蜂今年營運重要的成長引擎。