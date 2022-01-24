2019年台北地檢署偵辦史上最大潤寅詐貸，並對8名被告向台北地方法院聲請羈押，但被告律師將偵查卷宗影本，送至法院外之影印店複印裝訂，北檢將10律師移送懲戒委員會懲戒，但律懲會認為，北院無法提供充足之影印設備，且時間急迫情形下才外送影印，並無洩密，決議不予懲戒。

律懲會認為，本件因檢察官聲請羈押之犯罪嫌疑人、辯護律師眾多及卷證繁雜，台北法院無法提供充足之影印設備，且羈押審查庭又將召開之急迫情形下，在閱卷室書記官建議及同意之下，律師們才將偵查卷宗影本，送至法院外之影印店複印裝訂。

律懲會表示，10名律師並非有意將執行辯護職務所知悉之偵查内容，擅以外送影印方式對外揭露或洩漏之舉甚明，雖負責外送影印之2位律師疏未全程監看影印店複印過程，惟事後亦查無事證足認影印店人員因此知悉卷宗内容，或將複印資料交付洩漏予他人。

律懲會指出，這些律師不致妨礙檢察官後續之偵查作為，且檢察官已將全案偵查終結及起訴相關犯罪嫌疑之人，自難認10人違反律師法決議不予懲戒。可請求覆審。