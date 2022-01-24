Omicron變異病毒肆虐，國立高雄科技大學校長楊慶煜24日透過學校網站寫信給師生，他在信中感謝大家的配合。（摘自高雄科大網頁／林瑞益高雄傳真）

Omicron變異病毒肆虐，國立高雄科技大學校長楊慶煜24日透過學校網站寫信給師生，他在信中感謝大家的配合，他衷心希望所有被匡列人員都是採檢正常，也希望確診學生盡早康復，大家一起靜心配合政府的所有防疫作為。

楊慶煜在信中提到，旗津校區在這一波疫情中也發生1例確診案例，學校從21日深夜接獲通知開始，行政團隊就連夜啟動應對機制，與高雄市政府保持密切聯繫，配合所有防疫措施及疫調規範，偕同市府共同圍堵疫情擴散，

另一方面，旗津校區在最短時間內於22日完成全區消毒，目前也已公告旗津校區同仁非必要避免回到校區內。同時，也通知該校教職員工生如與確診個案足跡重疊或曾出入公告之相關場所者，應主動通報學校，加強自我健康監測，並自1月25日起學校啟動居家分流辦公規畫。

信中提到，此波疫情被匡列召回採檢師生計有70餘名，目前安排入住旗津校區宿舍，以一人一室隔離中，同時旗津校區室外空間被徵調設置採檢站，提供周邊社區民眾採檢服務。

對於被匡列人員，楊慶煜特別指示學校行政團隊務必傾全力提供最好的照顧、關懷與服務。針對有家長反映將學生召回學校集中檢疫觀察，途中是否增加染疫風險疑慮部分，楊慶煜說明，依據傳染病防治法相關規定，學校須配合高雄市政府指揮，敬請大家能夠諒解。

楊慶煜期望，這波疫情能儘快平息，年關將至，衷心希望大家身體健康，閤家平安。