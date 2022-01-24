在台北市大眾運輸相當發達，搭計程車對學生或社會新鮮人來說是相當奢侈的交通方式，不過很少人知道的是，其實以前在台北市曾有過不只是能免費搭車，還能藉此賺錢，甚至成為一種新興職業，熱門時段一天可以賺到不少外快！

在民國5、60年代，西門町是當時最熱鬧的區域，就如同今日的信義計畫區，因此在西門町的特定時段有著禁止計程車空車進入的禁令，不過人潮就意味著搭車的需求，進不到高需求的區域能載到客人的機會就少了許多。因此就有位年輕人想出「職業乘客」的方法，只要在管制區外上車，把司機「送」進管制區內後就下車再接下一位司機。當時計程車的起價為4元，而職業乘客每次收費1元，對司機來說是絕佳的買賣，能夠大幅減少空車待客的時間。

根據網友張哲生找到當年的報紙記載，在熱門時段由於司機要進入西門町的需求大，職業乘客甚至不關車門只搭乘短短幾公尺，收了錢就跳下車跑到管制區之外，馬上再跳上下一輛車，必須要身手矯健、眼明手快才辦得到，據傳最高紀錄是一分鐘送了十輛車進到管制區內，短短一分鐘就賺進10元，在當時可算是高薪了。

高雄小港機場也曾有過搭計程車賺外快的時光。（圖／翻攝自Google Map）

另外，也有網友在臉書社團「復刻舊時光」中分享，不止西門町早年有此職業，高雄的小港機場也曾有過，在台北高雄航線的黃金年代，每10~15分鐘就有一班飛機落地，對計程車也有很高的需求，只不過在小港機場得走很遠才能到管制區外，對職業乘客來說比較難賺，如今這個賺錢方法也隨著高鐵完工、北高航線停飛而消失了。