臺鹽(1737)2021年整合虛實通路，推出「台鹽線上購」購物平台，搭配多元支付和到店取貨，成功拓展年輕上班族群，2022年初始強推網購專區新鮮直送，希望能為營運增加新的動能外，也能幫助台灣的小農。

臺鹽2021年營收創出新高，董事長吳容輝表示，臺鹽在疫情時代持續轉型，深耕鹽水與生技本業的同時，積極拓展綠能產業，並整合虛實通路健全服務網絡，累積成長動能，期望在2022年發揮轉型優勢，打造永續企業，再造亮眼業績。

吳容輝指出，台鹽線上購求新求變、回饋社會，2022年開春即找尋用心耕耘在地的小農，像是身障庇護有機紅藜農場「糧莘庇護農場」、台南東山青農返鄉堅持柴燒龍眼古法的「家農場」，都和臺鹽一樣，秉持台灣原生原料、在地製造、品質堅持的理念。

透過台鹽線上購，臺鹽要牽起台灣小農與消費者的橋樑，讓小農運用臺鹽線上資源，把用心堅持的好產品新鮮送到家，也邀大家一起支持在地農業，形成善的循環。