臺灣指數公司新編「臺灣指數公司台灣上市上櫃永續價值指數」(簡稱「台灣永續價值指數」)自2022年1月24日起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

依據國際機構ETFGI統計，2021年截至11月底，ESG ETF商品累計吸引資金淨流入達1468億美元，高於2020年全年869億美元，顯示ESG指數商品正蓬勃發展。「台灣永續價值指數」為永續表現較佳的上市櫃公司組成之投資型標竿指數，未來可望協助發行機構或資產管理機構進行各類指數金融商品設計或投資應用，以簡化投資人參與永續投資的管道。

證交所表示，台灣永續價值指數」以上市、上櫃普通股為指數母體，運用「國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心」以永續報告書、年報、政府資訊等公開資料進行「台灣永續評鑑」之結果，搭配股票流動性檢驗，擇優選取50檔上市、上櫃公司面對永續風險與機會之績效較佳者為指數成分股，採自由流通市值加權方法計算指數，表彰積極落實永續發展責任之上市櫃公司投資績效表現。

指數成分股需通過三道篩選程序：第一道篩選非財務資訊揭露度高之公司，需已編製最近年度永續報告書，並於每年9月30日以前上傳至公開資訊觀測站之上市櫃公司。第二道篩選永續表現較佳之公司，即納入台灣永續得分率前50名之上市櫃公司。第三道篩選則是運用評鑑模組之重大性事件評估機制，每季定期按企業發生重大性事件之嚴重性、採取因應措施進行扣分計算，評定上市櫃公司是否列為觀察名單或黑名單，若為黑名單則剔除。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「台灣永續價值指數」自2019年1月至2021年12月之累積報酬率為136.49%、2021年殖利率4.09%，表現均優於同期間發行量加權股價報酬指數(113.39%、3.40%)、臺灣全市場報酬指數(124.67%、3.48%)。指數成分股依規則每年12月定期進行成分股審核，成分股檔數固定50檔；每年3、6、9月定期進行重大性事件審核。依最近期成分股審核結果，指數權重前十大成分股為台積電(2330)、聯電(2303)、富邦金(2881)、中華電(2412)、台達電(2308)、國泰金(2882)、中信金(2891)、南亞(1303)、中鋼(2201)及兆豐金(2886)。