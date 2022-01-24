立陶宛生產的「黑螺旋槳蘭姆酒」，台酒將於2月1日開賣，售價台幣600元，但有網友和大陸電商平台上的售價比較後，批評這是把台灣人當「盤子」，台酒則回應「訂價可受公評」，並搬出兩岸碼頭工人薪資反擊。對此，國民黨台北市議員徐巧芯直言台酒的回應是在搞笑、有如小學生吵架，這當中約400元的價差是都給碼頭工人了嗎？

針對立陶宛深蘭姆酒定價，台酒表示，主要反映4項成本，航運成本；酒品入關所要課的關稅、酒稅；這批酒的酒標原本要送抵中國大陸，但是台酒要重新製作中文繁體標籤，符合台灣市場所需。以及立陶宛的深蘭姆酒是裸瓶，台酒另外設計盒子和紙袋等，這也是需要成本。同時，根據《ETtoday》報導，台酒方面受訪時竟說，「難道我們的碼頭工人跟對岸一樣月領3000人民幣嗎？運費、人工都要成本的」。

徐巧芯今天在政論節目《新聞大白話》中指出，為了維繫立陶宛的關係，當然趕快讓酒進來，貴一點也要賣，這都為了台灣價值。這次最搞笑的是台酒，台酒說台灣碼頭工人跟對岸一樣領3000人民幣嗎？但這個價差大概是400多塊錢，這400元是給碼頭工人嗎？「如果錢都給工人，我同意」，因為這是給台灣勞工，是如此嗎？拿一些對立的東西激發仇中的情緒，這是很無聊的小學生式吵架。

徐巧芯指出，這些酒在大陸賣比較便宜，自然會引發民眾會質疑，結果他們去攻擊薪水和說不敢喝，「你不敢喝也要認證是假酒，說不敢喝、質疑是假酒的有去買過來喝沒有？」

徐巧芯認為，這整件事情就是因為這段時間以來，外交部斷交太多國家，好不容易有一個立陶宛，當然要捧在手心，台灣付出的不只是買酒這件事，以後這種事情只會越來越多。

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