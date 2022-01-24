房仲第一品牌永慶房產集團2021在宜蘭、花蓮、台東區虎虎生風、績效逆勢成長！不受疫情三級警戒衝擊，永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產東台灣總成交金額突破320億元、比2020年同期大增3成3，店總業績也站上14億元，推升單店平均業績站上2,800萬元，繼續穩居「東台灣房仲第一品牌」寶座。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成分享，集團式經營讓永慶房產加盟四品牌在東台灣店數持續領先業界，以4成店數市占，早已成為規模最大的房仲品牌。加上「一家委託，60店聯賣，千人銷售」的深度聯賣機制，平均幫宜花東加盟店帶來近3成業績，造就東台灣加盟店去年聯賣業績直逼3.5億元，成長率也直逼3成。

值得一提的是，東台灣加盟店業績漲幅紛紛突破過去紀錄！業績突破2千萬的店數，和2020年同期相比成長4成；業績站上5千萬、6千萬大關的店數，激增1倍；更有加盟店業績直衝1億元，完全體現永慶四品牌是「最強創業和最佳發展平台」。

從同業轉招永慶不動產的吳珮甄店東(左3)，去年帶領團隊創造4千萬業績，證明女力也能在房仲業拼出一片天。（圖/永慶房產集團提供）

用「誠實」贏得消費者信任 好績效隨之而來

認同「先誠實再成交」的服務理念，是加盟永慶房產四品牌的首要條件，而永慶加盟總部對加盟店東長的嚴格把關，也造就永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產的獨特地位，吸引有志深耕房仲業的各界菁英！

以2018年回花蓮創業的林良澤店東為例，由於永慶全集團多年來不斷貫徹誠實服務的作為，讓他印象深刻！不僅提升了消費者的滿意度和指名度，更成為客戶簽下專任委託的強大助力，像是比政府、同業更早落實「提供揭露到門牌的實價登錄」，就是最佳實證，因此他毫不猶豫加盟成立永慶不動產花蓮吉安中山加盟店。

也因為自己是從第一線業務做起，林良澤重視與夥伴互動的氛圍與團隊向心力，店內氣氛就像家人般，同仁們自發高效率工作，也會相互分享、攜手合作，績效自然好。2021年締造超過6,600萬元業績，二度榮獲「全台店總業績傑出獎」。更已培育出一位千萬經紀人、一位600萬經紀人、一位500萬經紀人，多數同仁也有200萬至400萬元的業績表現。

擁有21年房仲資歷的劉家成店長直言，轉招永慶不動產後團隊業績幾乎是過去4倍，招募和效率也有明顯差異。（圖/永慶房產集團提供）

只要選對品牌 女力也能出頭天

2016年自東森房屋轉招的永慶不動產宜蘭羅東倉前加盟店店東吳珮甄，是房仲業少數的女性創業者，去年成功帶領團隊創造4,000萬元的店總業績、年增幅高達102%，獲得「全台店總業績傑出獎」的肯定。

「以前在東森房屋月業績達100萬都有困難了，更別說年度業績要超過1000萬大關。」吳珮甄笑說，受限前東家的知名度及品牌形象，像是簽專任約、跨店聯賣幾乎是不可能的任務，沒想到6年前加入永慶不動產後，發現不可能的事都變可能了！

因為永慶不動產的金字招牌讓客戶有高度信賴感，規章制度完備的聯賣機制，讓區域友店安心一起銷售，所以吳珮甄選擇再開一間有巢氏房屋羅東倉前加盟店，並站在第一線、帶領兩店夥伴服務東台灣消費者。

在品牌力、科技力、聯賣力助攻下，有巢氏房屋劉協誠團隊2021年拼出3500萬業績，獲「全台店總業績傑出獎」。（圖/永慶房產集團提供）

店東穩健經營關鍵：永慶集團厚實資源

擁有21年房仲資歷的劉家成店長，曾在花蓮創立自有品牌，轉招成立永慶不動產花蓮吉安中央加盟店後，在人員招募、工作效率、業績創造上，明顯感受差異！不只團隊人數成長7成、超過30人，持續優化的〈i智慧〉系統，讓夥伴能即時精準提供客戶專業服務，大幅縮短行政流程。

「物件開發量或是帶看量，都較以往倍數成長。」劉家成開心分享，團隊去年業績幾乎是過去的4倍！以突破5,100萬的優異成績，贏得「2021年全台店總業績傑出獎」。加盟近3年，績效年年成長，真的很讓人興奮。

有巢氏房屋花蓮謙誠富國加盟店店東劉協誠感慨地說，過去在僑福房屋，受限於在地品牌資源有限，沒有足夠資源打造品牌、發展系統和科技工具，於是2020年1月毅然轉招加盟以「社區專家」著稱的有巢氏房屋，開啟事業新高峰。透過深度聯賣，善用配對系統、實境找房等數位服務，提供消費者即時的優質服務，也協助加盟店走出疫情、績效翻倍。

劉協誠直言，有巢氏房屋不只有全國知名度，其附加價值，更是超乎預期的好！品牌力、科技力、聯賣力，幫助店頭在2021年拚出近3,500萬元業績，激增1.9倍，更榮獲「全台店總業績傑出獎」。

(註)房仲店數以全台15大房仲品牌(永慶四品牌/信義房屋/中信房屋/台灣房屋/住商不動產/東森房屋/太平洋房屋/21世紀/全國房屋/優美地產/21不動產/大家房屋)，官網公告店數為統計基準。