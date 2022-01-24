屏東警方加強賭場查緝，一舉查獲鬥雞賭場。(警方提供)

農曆春節將至，職業賭場蠢蠢欲動，屏東縣警局日前獲報，新園鄉有職業賭場出沒，經派員查訪後掌握位置，23日見時機成熟，動員大批警力前往新園鄉一處僻巷空地，一舉破獲「鬥雞」職業賭場，當場查獲賭場主持人、鬥雞裁判及賭客共26人，訊後均依賭博罪移送法辦。

警方表示，屏東縣刑大及東港警分局員警，23日上午11時許，共同前往新園鄉一處空地，以四方包夾方式查緝，現場賭客見警方現身瞬間四處逃竄，警方則以優勢警力壓制，賭客只能束手就擒。

現場一舉破獲鬥雞職業性賭場，當場查獲51歲張姓主嫌、48歲鄧姓鬥雞裁判及賭客共26人，並查扣賭金17萬6000元、鬥雞2隻、計時用碼錶、簽注單、鬥雞籠及鬥雞鐵圈等相關證物，經偵訊後均依賭博罪移送屏東地檢署偵辦。

屏東縣警局長劉印宮表示，農曆春節將近，警方取締不法無假期，不論春節或平日，都不容許非法賭博行為，盼民眾勿心存僥倖，警方強力執行「掃蕩賭博」工作，即希望藉由警方的強力掃賭作為，能杜絕民眾賭博惡習及因「賭」所衍生的其他社會治安事件。