嘉義縣有5件道路工程獲內政部營建署「2020馬路好行」的獎項，其中，去年底重新開放的竹崎鄉「觀音瀑布」的連絡道路封閉多年，經嘉邑行善團出資建造橋梁，結合前瞻建設經費連結當地步道，形成觀光新亮點，獲得優良獎。

內政部營建署舉辦「2020馬路好行」頒獎，嘉義縣政府共獲優良2座、佳作3座，分別是縣府建設處「嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布風華再現與中埔鄉慢行綠廊道路及環境景觀改善」獲得亮點案件觀光行銷類優良獎；中埔鄉公所「嘉義縣中埔鄉提升市區道路品質及人行空間改善工程」獲得一般案件優良獎。

番路鄉公所「嘉義縣番路鄉大華公路及紫雲寺人文地景改善工程」、新港鄉公所「嘉義縣新港鄉新民路管線地下化工程」、及縣府建設處「嘉義縣民雄中正大學周邊道路品質改善計畫」等3件皆獲得一般案件佳作。

嘉義縣政府建設處道路工程科長何宜忠指出，「竹崎鄉觀音瀑布風華再現與中埔鄉慢行綠廊道路及環境景觀改善」案，主要是封閉多年的文峰村溪心寮往觀音瀑布連外道路，由縣府設計及監造，避開牛稠溪易崩塌處，新建「仁觀一號及二號橋」，由嘉邑行善團出資及建造橋梁建造。

何宜忠指出，連外道路建好後，縣府又爭取到前瞻建設經費約7400萬、縣府配合款約800萬元，結合水道頭檜木村老街、金獅村探密登山步道、慶雲宮路段共約2公里，串連至仁觀一、二號橋，再由阿里山國家風景區管理處重建觀音瀑布園區，已於2021年7月完工，目前試營運中，可望於今年5、6月間正式開放。