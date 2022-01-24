四大公投落幕後，傳出民進黨也展開黨內公職在公投「不同意票」宣傳上的KPI統計和獎懲。看到媒體調查整理的結果，前民進黨立委郭正亮直言，有些地區其實有點冤，且當初民進黨在某些劣勢地區能夠勝選，是因為總統選舉帶動了政黨票，現在蔡英文總統並沒有參選，在很多地方氣勢就會掉下來。

民進黨在去年1218四大公投中大獲全勝。由於之前民進黨中央透過獎勵機制全台動員造勢，根據《自由時報》估算，在民進黨45位區域立委中，有37位立委符合獎勵資格，比例達8成2；部分立委因選區屬優勢區但被公投遭翻轉或劣勢選區劣勢擴大，未達獎勵條件。

郭正亮今天(24日)在政論節目《新聞大白話》中表示，關於公投表現，有些地方有點冤，比如高嘉瑜那一區，她2020年競選時和前國民黨立委李彥秀空前激戰，在那區打敗李彥秀很困難，當然那時候政黨票會拉高，現在怎麼跟那時候比？而楊曜則是不想繼續參選了，所以這次沒特別用力；江永昌則是在中和，缺乏選立委的氣勢 「坦白說，是小英厲害把政黨拉起來，現在沒有小英在選，很多地方就會掉下來」。郭正亮認為，能夠選成這樣很了不起了。

同時，郭正亮指出，初選不至於造成蔡蘇失和，今天開始會聽到更多故事，因為大家預期4月會提名，就會拼命努力爭取，至於新竹市長林志堅要選新竹縣有難度，竹縣大部分是客家人，要會講客家話。而進跑攤的部分，郭正亮發現，很多有參選的新人因為沒有知名度，現在又缺乏接觸群眾的機會，「主要是新人很急」。

此外，民進黨發言人周江杰表示，媒體報導的公投獎勵措施，並非民進黨正式公布內容，而是依據自己的方式計算各選區的公投成績，不一定和民進黨一致。其中媒體所報導「劣勢擴大區」的張廖萬堅、莊競程、賴品妤等人，實為得票率進步之選區，高嘉瑜、江永昌、楊曜則是維持平盤；而劉櫂豪更是進步幅度甚高之選區。