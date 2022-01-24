中國醫藥大學團隊經營的台南市立安南醫院，中醫技術精湛，中醫部主治師廖殷梓24日發表中醫調理「多囊卵巢綜合症」，即女性月經遲來影響懷孕，除了依照個人情況辯證治療，無懷孕要求患者重在調經，有懷孕要求者以治療不孕為主。

門診中常見婦女提及「月經常常慢來，甚至還要吃催經藥才會來，看西醫說有多囊卵巢，不知怎麼辦，很擔心不會懷孕」，廖殷梓解釋這就是「多囊卵巢綜合症」，特徵在少或無排卵、高雄性素，高胰島素阻抗，在育齡期婦女發病率為5至10％，占無排卵性不孕症病患的9成。不治療將有很大的不孕機率。

廖殷梓提到「多囊卵巢綜合症」患者可能會變胖且因長期無排卵，造成子宮內膜異常增生或子宮內膜癌。因有高胰島素阻抗，也易有糖尿病、心血管疾病等代謝併發症。

西醫治療上，會有西藥副作用、停藥後易復發、藥後不孕比例仍高等情況，因此可考慮中醫積極治療。

廖殷梓醫師指出，「多囊卵巢綜合症」患者在中醫臨床上會依個人情況辨證治療。無妊娠要求患者重在調經，有懷孕要求者則治療不孕。

廖殷梓建議患者可中藥和針灸雙管齊下減重，病人需配合改變生活，減重、多運動、控制飲食與調節情緒，飲食部分要注意減少攝取高熱量食物及避免生冷或燥性食物，心情方面要調節壓力，盡量減少情緒波動。研究證明可降低5至10％體重，改善月經異常、代謝症候群、增加懷孕率。