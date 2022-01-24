大里區游泳池整修期間淋浴間，目前以帳篷圍搭非常簡陋。（前市議員張芬郁提供）

台中市運動局利用淡季整修大里區游泳池硬體設施，目前仍正常營運滿足習慣早泳的常客。前市議員張芬郁24日指出，施工期間沒有廁所讓泳客大喊「太憋」，呼籲市府應顧及泳客權益，考量是否設置流動廁所。運動局強調，施工期間可步行至鄰近公園廁所使用。

張芬郁表示，市府去年9月招標改善大里、東勢、烏日等游泳池及祥順運動公園硬體設施；泳客向她反應，指大里區游泳池環境受施工影響，安全、清潔讓人擔慮，尤其沒有廁所讓人叫苦連天，「游泳池沒有廁所，難道變野溪？」

張芬郁說，現場公告施工日程從去年12月6日至今年5月4日，更衣室、廁所、淋浴間和游泳池看台，目前都打掉重新設置中，除施工影響環境外，水質有無定期監測、沒有廁所是最大問題？淋浴間以帳篷圍搭，非常簡陋。疫情期間運動局應慎重考量安全及清潔問題。

運動局指出，大里區游泳池興建於民國75年，是大里區平時讓早泳會及長者等規律運動市民常年使用重要游泳場域；泳池興建至今已35年，設施老舊並缺乏無障礙設施，市府爭取體育署前瞻計畫經費改善，去年12月初泳池使用淡季開工，預計使用旺季前6至9月完工。

運動局強調，考量民眾使用需求及運動權益，營運單位去年與早泳會協調，施工安全前提下設置簡易淋浴空間及指標，可步行至鄰近公園廁所使用，兼顧民眾運動不中斷及工程儘速完工目標；運動局也向早泳會協調，未來將要求工程加速進行減少衝擊，維護市民運動需求，讓改善工程順利完成。