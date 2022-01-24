高雄市公寓是六都最保值的住宅，平均單價年漲幅達13.1％！依據樂屋網統計近兩年全台六都公寓與大樓的成交單價，漲幅最高的住宅前三名，有兩名在高雄市，其中高雄市的公寓因房價基期低，又有重大建設利多加持，漲幅高達13.1％成六都之冠，可說是最會增值的住宅。

樂屋網統計實價登錄全台六都公寓與大樓（包含華廈）成交單價，結果發現單價漲幅最多的是高雄市的公寓，2020年每坪9.26萬元，2021年每坪10.47萬元，年漲幅達13.1％；其次為高雄市的大樓，從每坪13.85萬元成長至每坪15.22萬元，漲幅達9.9％；第三名是台南市的大樓，每坪14.34萬元漲到每坪15.67萬元，漲幅也有9.3％。

樂屋網調研中心經理洪安怡表示，近年中南部房市表現強勁，尤其去年下半年，整個高雄市受到台積電設廠的加持，炒高議題熱度，加上房價基期低，漲勢也相對明顯，以樂屋網的買方偏好來看，高雄市總價500－1000萬元，約莫30－40坪的大樓，或是總價500萬元以內的3房公寓，是最受買方歡迎的住宅類型。

在台南市部分，除了同樣有台積電進駐等重大建設拉抬買氣，更吸引部分北客南下買屋，新建案大樓價格上揚，帶動周邊中古屋行情也跟著攀升，因而拉高大樓整體平均價格，內政部110年第三季住宅價格季指數也顯示，台南市指數126.03是六都最高，且連續12季的年漲幅為六都之冠，近兩季的年漲幅皆超過一成，相當驚人。

洪安怡提醒，重大建設帶動房價的漲幅，會隨著邊際效用而遞減，與其追求資本利得的增值空間，建議回歸自身條件審慎評估，透過房屋刊登平台多方比較，才能找到最適合自己的房子。