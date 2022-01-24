周一公布的初值數據顯示，歐元區1月經濟復甦進一步減弱；新的防疫管制措施，對歐元區主流的服務業造成又一次的打擊。

歐元區IHS Markit綜合PMI指數從12月的53.3降到1月的初值52.4，低於路透調查的52.6。

該主要指數也受到服務業PMI下跌的影響，服務業PMI從12月的53.1降到1月的51.2，雖然還是高於50榮枯線，但也低於路透預期的52.2。

IHS Markit首席經濟學家Chris Williamson說，Omicron病毒的浪潮導致年初許多有關消費者的服務支出大幅減少，旅遊、娛樂業尤其受到衝擊。

由於客戶待在家裡，對服務的需求成長幾乎枯竭。新商業指數從52.5跌至50.8，為去年4月以來的最低點。

然而工廠受限制影響較小，基本上仍在開放中。製造業PMI從58.0升至1月的59.0的近5個月高點，遠高於路透預測的57.5。

為滿足旺盛的需求，工廠迅速增加了員工數量。就業指數從55.3飆升至57.5，為去年7月以來的最高水準。