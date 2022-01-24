去年，土耳其攝影師穆罕默德•阿斯蘭(Munzir El Nezzel) 捕捉到一對因戰爭而傷殘的父子嬉戲的照片，讓人們感受到戰爭的殘酷，但又看到人性的光輝，仍在困境中仍保持樂觀堅強，獲得錫耶納攝影獎(Siena Awards)的首獎。現在這對父子獲得接濟，在義大利展開新生活。

半島電視台(Aljazeera)報導，這張名為《生活的艱辛》(The Hardships of Life)的照片，讓人們認識到敘利亞戰爭的殘酷，也讓人想關心父子的近況。35父親名叫穆薩爾(Munzir)，他遭受炸彈轟炸而重傷，被截肢才保住一命。6歲的兒子穆斯塔法(Munzir El Nezzel)出生時就四肢不全，這是因為母親在懷孕期間，被神經毒氣傷害而造成。

去年10月，穆薩爾與兒子穆斯塔法在後院的玩耍，被攝影師拍下照片，稱為《生活的艱辛》。(圖/美聯社)

《生活的艱辛》得到年度最佳照片，並成為義大利的頭條新聞後，人們開始眾籌來幫助這對父子，之後籌集了11萬4000美元，可為父子倆提供不錯的義肢。

之後，攝影獎的承辦單位請天主教會的幫助，除了提供財政支持以外，還有以人道援助幫父子辦好出境的相關文件，包括簽證。

上周五，穆斯塔法一家人抵達羅馬的菲烏米奇諾機場(Rome’s Fiumicino Airport)，包括他的父親、母親和兩個1歲和4歲的妹妹都來到義大利。這家人將安置在托斯卡尼大區的錫恩納市(Siena)，該市留有許多中世紀的古建築，經常成為攝影節的舉辦地。

在上飛機之前，穆斯塔法對所有的幫助者表示感謝。他說「我們來了，謝謝你們。我們愛義大利。」

父親表示，他很感激能夠送他的孩子上學，並且最大的願望是，有一天能夠看到他的孩子用義肢站起來。

穆斯塔法目前無法獨立行走，需要長期治療才能學習義肢的使用。相對的，父親的情況較好，可以在幾週內恢復大部分活動能力。