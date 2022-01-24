青梅竹馬與女友之爭！1名女網友日前與男友到高檔牛排館慶祝她生日，不過日後她發現男友的1名「10年青梅竹馬」在Instagram上PO出1張高級項鍊照，對方還說「認識10年，謝謝你一直對我那麼好」，女網友崩潰質問男友，男友則回「妳吃的餐廳比較貴」，讓她不知對方2人到底是什麼關係。

該名女網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，她的男友有位10年的青梅竹馬，對方女子每次見面時都會與男友勾手、擁抱，她一度表達不滿男友只回應「我們是家人」搪塞，日前男友對她說因為該青梅竹馬與她的生日很靠近，今年男友打算帶她到高檔牛排館慶祝，而沒有透露如何幫該青梅竹馬慶生。

女網友發現男友的1名「10年青梅竹馬」在Instagram上PO出1張高級項鍊照，對方還說「認識10年，謝謝你一直對我那麼好」，男友最後承認此事。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該女網友說，男友沒有對她說青梅竹馬的慶生方式，直到某天他發現對方女子在Instagram動態上PO出1張項鍊照，並寫上「認識10年，謝謝你一直對我那麼好」，照片中項鍊還有精美盒子與包裝，讓原PO質疑這會是送「一般朋友」嗎？之後向男友訊問，對方還回「妳吃的餐廳還比較貴」，讓她崩潰詢問網友意見。

網友留言稱「這個不正常了，你要是不接受小三，就趕快放生吧」、「我不相信男女有純友誼這種事」、「不懂避嫌，哪一個男生會送青梅竹馬項鍊的」、「千萬不要相信，我曾看過這種所謂的家人，實際上根本就是小三，最後還是上位了」、「好可怕，你居然相信這種事」、「其實也沒什麼，就妳的男友是她的萬年工具人罷了」。