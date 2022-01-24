本土疫情擴散，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，要有心理準備「與病毒共存」，不過有醫師不以為然，並以澳洲為例指出，在總理莫里森高喊與病毒共存的政策後，確診數大幅增加100倍，單日死亡人數創歷史新高，而且死亡的都是老年人。

萬芳醫院精神科醫師潘建志今(24)日在臉書表示，Omicron進入澳洲早台灣一個月，現況非常值得台灣參考，澳洲過去多次嚴格封城清零，但面對這波Omicron入侵，總理莫里森帶頭高喊與病毒共存，防疫等級不升反降，結果自去年11月底澳洲首例Omicron出現後，今年1月12日，單日竟有17萬5千例確診，比之前的每日約1700人飆升100倍。

除了單日確診數創歷史新高，澳洲單日死亡人數也上升到歷史新高88人，雖然確診以年輕人最多，但死亡的則都是老年人。雖然宣稱與病毒共存，但澳洲政府並不是完全放牛吃草，只是不再封城，還是有管制社交距離、強制戴口罩，特定民生相關行業強制打疫苗，不同州之間有人流移動限制，結果迎來的是住院和死亡人數創歷史新高，醫療緊崩、大量缺工及總理民調下滑。

對於指揮中心說要與病毒共存，潘建志則質疑「你有問過病毒的感受嗎？沒有，因為你只想到自己的第三劑」，批評中央防疫等級不明確提升，人流塞車、餐廳內用一如往常，面對Omicron海嘯來襲，下場恐怕跟澳洲一樣，他語重心長反問「成百上千長輩死亡，孝順的台灣人可以接受嗎？」。