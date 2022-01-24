2026年之前，壽險業將掀起「搶人大作戰」。壽險業即將接軌保險負債會計（IFRS17）與新清償能力指標（ICS 2.0），需要大量精算、資訊及懂新規定的專業人才，光是精算人員職缺，估計就逾300人，由於培訓一位精算師平均要10年，各公司未來可能會高薪挖角，以因應大量人才荒。

雖然各壽險公司對於精算人員要準備精算師考試，多少都提供考試假、相關津貼、考取後獎金及加薪，但因為培養一位精算師時間極長、且未必能考取，所以不少公司都是採挖角方式，壽險業者表示，未來四年內情況可能更激烈，因為各公司都需要大量精算人員或懂IFRS17的人才，培養不及的情況下，只能用高薪挖角。

目前已開出職缺的如南山人壽未來四年內估計需要150~200位的精算人員，國泰人壽至少要50~60位，光今年就希望招募泛精算體系人才至少50人，台灣人壽至少要20位，中國人壽、新光人壽則表示要視情況機動調整，但也是會積極延攬相關人才。

精算人員可能有數學、財務工程、應用數學、保險精算及資訊等學歷背景，且之後要考10科左右、有些還要赴海外考試，才能取得精算師證照，所以逐年考試到拿到證照平均要7~10年的時間，但取得後「含金量」極高，很多年薪都有500~1000萬元以上。

在壽險公司2026年1月1日正式接軌IFRS17之前，不止精算人員，資訊、投資、商品通路、會計、風險管理等各部門都要配合，國壽即表示其接軌IFRS17的專案小組共有364人，中壽亦有70人是接軌專案小組，由於各公司定義專案小組的範圍不同，有些是連同配合部門都有計算進去，有些則只計算專職負責接軌策略規劃的人數，但可以確定的是這部分人力目前仍是「極為欠缺」。