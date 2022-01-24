桃園中壢第一商業大樓（財神大樓）位於中壢火車站站前，是一棟屋齡約40年的12層住商混合大樓，該大樓位處中壢區精華地段，但外觀卻極度破舊且出入人口複雜，影響都市景觀及公共安全甚鉅。為改善現況窳陋的環境，桃園市政府近年積極輔導土地及合法建築物所有權人辦理自主更新。

第一商業大樓所有權人人數超過200人，在資訊傳達及意見整合上的工作較為不易，今年市府加強協助社區整合所有權人意見及籌組更新會，終於在去年8月再次召開自主更新說明會後，逐漸凝聚所有權人意見，且同意籌組更新會的所有權人比例超過法定門檻，市府遂於12月核准發起人籌組都市更新會，發起人並於同月召開成立大會，會中所有權人踴躍參與討論並議決更新會章程及選出理監事。

桃園市都市發展局住宅發展處表示，市府於今年1月19日已核准該大樓更新會立案，將進一步協助更新會向內政部營建署申請自主更新補助，按更新會會員人數試算，可獲得約600萬元的補助款用以擬訂都市更新事業計畫及權利變換計畫，有效降低更新會辦理自主更新的初期成本，同時達到加速推動自主更新的效益。

住宅發展處表示，如更新期間社區住戶有意願搬離第一商業大樓及租屋需求，將透過包租代管代為洽詢租賃業者提供租屋物件及優惠租金。