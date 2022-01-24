新北市淡水區在地政局所公布之2021年第三季住宅價格指數為109.51，創六年新高，且在2021年六都買賣移轉棟數熱門交易行政區中，排名第七，交易量達6413件，住宅單價來到24.1萬。東森房屋研究中心根據實價登錄系統，發現淡水房市五年來漲幅約一成，以電梯大樓產品領頭，惟公寓類產品不進反退，跌幅亦約一成。

東森房屋淡水濱海微笑莊園加盟店沈雅純店東表示，淡水區可分為紅樹林捷運站、竹圍捷運站、淡海新市鎮以及淡水總站四大生活圈，其中，紅樹林站因擁第一排河景為豪宅區聚落，預售屋開價每坪已開至50到60萬元；而竹圍站周邊則因腹地較小，發展空間受限。

至於淡水區公寓單價不漲反跌的原因，沈雅純表示，淡水老公寓多集中在淡水總站附近，屋齡多在三十年以上，綜合淡水氣候、維修費用以及人口普遍老化之健康考量，客戶多傾向購買新成屋。沈雅純表示，淡海新市鎮房價親民，以剛性之購屋需求居多，區外吸引退休族群，區內滿足當地換屋需求，自用佔比來到八成，平均單價落在23至28萬元左右，主力產品為2房800萬至1000萬元、3房1000至1200萬元，指標建案如當地人稱小帝寶之「宏盛水悅」，總戶數991戶，主打18至46坪滿足各種購屋需求，目前單價則落在26萬元。

沈雅純表示，淡水房價過去因交通問題屢受質疑，但近年不僅輕軌陸續落成，在可見的2024年淡江大橋也即將落成，且尚有淡北快速道路等建設題材，而今年預售屋行情已喊破三字頭，在未來交通建設落定後，至少會再漲一至兩成。目前新市鎮內土地單坪價格已突破70萬元，但整體仍供不應求，根據當前土地收購行情及建造成本估算，未來新建案單價最低將來到34萬元。