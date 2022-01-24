新華社報導，大陸國務院24日印發「十四五」節能減排綜合工作方案，當中指出，預計至2025年大陸GDP能源消耗比2020年下降13.5％，新能源車銷量將達汽車總銷量的20％。

據該方案，大陸預計至2025年全國單位國內生產總值能源消耗比2020年下降13.5％，能源消費總量得到合理控制，化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發性有機物排放總量比2020年分別下降8％、8％、10％以上、10％以上。節能減排政策機制更加健全，重點行業能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本達到國際先進水平，經濟社會發展綠色轉型取得顯著成效。

方案強調，將對在建、擬建、建成的高耗能高排放等「兩高」項目開展評估檢查，建立工作清單，明確處置意見，嚴禁違規「兩高」項目建設、運行，加強相關環評等，對年綜合能耗5萬噸標準煤及以上的「兩高」項目加強工作指導。

在新能源車方面，方案指出，到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20％左右，鐵路、水路貨運量占比進一步提升。