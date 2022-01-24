財政部與財金資訊股份有限公司共同舉辦「雲端發票集速挑戰」網路活動，第二波「雲端發票儲存抽獎」及「發票兌領抽獎」，已於24日舉辦公開抽獎活動，得獎名單也出爐，共有194位得獎者。

中區國稅局表示，為加強推廣雲端發票及鼓勵消費者使用財政部統一發票兌獎APP或在電子發票整合服務平台設定帳戶等方式領獎，財政部與財金資訊股份有限公司共同舉辦「雲端發票『集』速挑戰」網路活動。

本次活動期間自2021年8月25日至2022年3月31日止，設有多項抽獎活動，獎品總數高達1萬8千個獎，總獎金超過230萬元。

2021年11月18日已完成第一波「雲端發票儲存抽獎」及「發票兌領抽獎」的抽獎活動。

2022年1月24日下午2時財政部則舉辦第二波公開抽獎活動，在律師見證下以電腦隨機方式抽出得獎者，獎項有Gogoro電動機車、iPhone12、Switch Lite、電子購物金500元及100元等，共抽出194名得獎者，中區國稅局也將在1月28日前寄發得獎通知。

中區國稅局也表示，本次得獎名單將於1月25日下午6時公布於活動官網及中區國稅局FB粉絲專頁。其中實體獎項將個別通知獲獎資訊，請得獎者於指定期間內以紙本回復領獎相關資料；電子購物金之得獎者將以手機簡訊通知獲獎訊息及發送電子購物金兌換序號。

另外，本次未中獎的民眾也不要失望，中區國稅局指出，其網路遊戲「急速挑戰」尚有4000份的50元電子禮券，還有3月份將會進行最後一波「雲端發票儲存抽獎」及「發票兌領抽獎」，4月份將迎來該活動最大獎的「終極抽獎」活動，將抽出大獎汽車1台以及其他好禮，還沒參加的民眾趕緊拿起手機下載兌獎APP，登錄活動網站並完成註冊，就有機會把汽車開回家。