Wings For Life全球路跑台灣區冠軍李智群,響應號召跑友一起為不能跑的人而跑。(Red Bull提供)

全球最大規模、由Wings For Life脊髓損傷研究基金會主辦的「Wings For Life全球路跑」,今年度活動訂於台北時間5月8日晚上7點,邀請跑者共同為不能跑的人而跑,因為新冠肺炎疫情防疫優先,主辦單位邀請跑者透過線上虛擬路跑動起來,參與活動者只要透過手機下載「Wings For Life World Run」的應用程式,即可報名預約賽事,一個人也能透過APP RUN完成賽事。

Wings For Life 全球路跑APP RUN讓跑者們自由選擇賽道,即使只有一個人也能參與賽事,不論是平常練跑的河濱公園,或是家裡附近的田徑場,都可以是專屬賽道,當賽事一開始,APP將會透過獨特的聲音體驗,讓跑者感受比賽倒數前的緊張,以及全球跑者運動的熱血沸騰,而Wings For Life全球路跑最為人熟知的「終結者號」,也將在跑者開跑30分鐘後,開始以「虛擬分身」移動逐漸加速,跑者一旦在地圖上被追過,個人成績也會即時在全球榜上出現。

Wings For Life全球路跑台灣冠軍李智群表示:「我參與了很多屆的Wings For Life全球路跑,而前兩年開始的APP RUN,不僅可以更直接的看到全球和台灣跑者一起參賽,獨特的聲音體驗也讓線上路跑變得更熱血!」

去年度Wings For Life全球路跑以APP路跑的形式,成功號召195個國家、超過18萬人參賽,創下歷屆以來最多人參賽的全球零時差連線路跑,更募集到410萬歐元,賽事的報名費及募款將全數投入作為脊髓損傷研究用途,幫助脊髓損傷患者重拾生活,今年活動包含東京奧運金牌攀岩運動員羅培茲(Alberto Ginés Lopez)、Red Bull Racing F1車隊主席霍納(Christian Horner) 、比利時籍王牌車手努維爾(Thierry Neuville)、坐擁5座ATP巡迴賽冠軍獎盃的義大利職業網球名將布雷提尼(Matteo Berrettini),歡迎大家響應這場全球賽事。