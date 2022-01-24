1隻保育類猛禽紅隼日前在台東知本養殖區因誤觸漁網受困，幸經富山國小三年級學童張立龢伸手救援，在池上野灣野生動物醫院救住院觀察10幾天後恢復健康，由帶到知本溼地成功野放，張立龢說，若當時未發現，很可能性命不保，很開心牠又能振翅翱翔。

在野灣野生動物醫院悉心照料下已經恢復健康的紅隼，由保育員裝在紙箱裡載到知本溼地準備野放，當時伸手救援的小三學童張立龢也由媽媽陪同前來「觀禮」，紙箱打開時，紅隼還在發呆，只好由保育員將牠抱出來放飛，「住院」10餘天的紅隼「咻」一下，就飛到遠方的枝頭上停棲。

張立龢1月9日跟爸爸到知本養殖區賞鳥，意外發現紅隼卡在網子上，在台東縣野鳥學會協助下請保七警察幫忙，送池上野灣野生動物醫院救治，他說，由於該處人跡罕至，如果沒有即時發現，死亡機率相當高，幸好不是卡在鳥網，否則會纏得更厲害，受傷更嚴重，看牠再度健康展翅飛翔，很開心。

張立龢也藉機查了紅隼的圖鑑，書上說，紅隼在是台灣屬普遍過境鳥，農委會列為2級珍貴稀有野生動物，常在開闊地、草原區低飛巡弋，定點搜尋獵物，他猜測這隻誤觸漁網的紅隼可能是要獵捕斑鳩而受困。

野灣野生動物保育協會表示，這隻落難的紅隼好險是卡在網目比較大的魚網，再加上及時發現，僅有些許的羽毛折損，沒有造成太多的傷害，動物受網具纏繞時，因急於脫困未果，再加上太陽曝曬，可能會有嚴重脫水、緊迫的問題產生，這隻幸運獲救的紅隼住院觀察幾天後便順利野放。