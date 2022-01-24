台灣無印良品美麗華店遷移二樓擴大改裝即將於26日開幕，新上任的日籍總經理吉田明裕亦首度於預覽會現身，他強調，近兩年無論日本或海外無印良品均因疫情受影響，尤其日本少了國際觀光客，轉為內需為主，他相信海外包括台灣亦朝固定內需市場發展。

台灣無印良品去年在電商年增五成挹注下整體業績持平，今年在新改裝店挹注下，全年有機會挑戰整體業績兩位數成長。

目前無印良品在台灣計55家實體店，餐飲有2家，電商網購有3家、全聯店中店有30家、實體店同時提供熊貓購物服務則有50家，2022年元月無印良品一口氣開出遠百竹北店全新門市、改裝擴大的600坪美麗華旗艦店亦趕在農曆年前新登場，吉田明裕指出，新的一年仍將持續就既有店進行改裝，甚或以都會、百貨或商圈中心為展店據點標的開新店，包括與全聯合作前進東台灣開出首家無印良品，他強調，不受限與任何業種合作，最重要是走進台灣人生活圈！

而每年均有調整價格的策略，今年面對全球通膨議題，台灣無印良品不僅沒有任何調漲計畫，且預估三月春夏新品上市依舊仍有一波價格調降計畫。

無印良品美麗華旗艦店改裝擴大後躍升為全台最大店，十大亮點包括全台最大規模的生鮮蔬果食品賣場「良品市場」、全台首座「玻璃工坊」、全台首次提供免費安心飲用水、全台首座「MUJI POCKET」咖啡自販機、資源回收服務「Re Park」、台北唯一「刺繡工房」、MUJI BOOKS、不定期舉辦「聯連市」、open MUJI與樂土盆栽全新導入等。

其中「良品市場」與台灣在地好農好物合作的生鮮蔬果專區，以及展現圓弧型書店裝置等皆讓無印迷驚豔，為實現「好感生活與好感社會」的目標，MUJI將店鋪打造成為人與人交流的場域，良品市場與台灣在地優質農家合作，提供通過多項國家驗證如產銷履歷驗證、友善石虎農作標章等食農商品，同時也將販售當季生鮮蔬果及發掘特色食材，引進MUJI無印良品選品系列「FOUND FOOD」，預計單店業績有望倍數擴大。

玻璃工坊則攜手春池玻璃合作打造約15坪體驗DIY空間，同步販售春池玻璃製品，並設置玻璃回收服務，支持資源循環及再生利用；再者提供給水機服務，亦販售春池製作的可重複使用的玻璃水瓶，可減少一次性容器的使用。