台灣惠而浦歲末送暖，推動「365 W計劃 關懷照護每一天」公益計畫，與「台灣全民食物銀行協會」、「GC贈物網」、「財團法人天主教華光社會福利基金會」等132個社福單位合作，共捐出200台惠而浦198L臥式冰櫃給全台需要的單位，對象包含弱勢家庭、社福兒少課輔班、獨居/失能長者、身心障礙者等，預計超過1萬人可因獲得冰櫃保存食物而受惠。

台灣惠而浦期待藉由實際公益行動，協助受贈單位優化社福服務、改善受益對象生活品質，關心弱勢、回饋社會。

根據衛福部統計，因為家庭經濟困難而接受扶助兒童及青少年目前約有14.7萬人，曾接受送餐服務的老人亦有約1.6萬人，此族群時常面臨肚子餓、吃不飽的困境，飢餓的現象仍相當嚴重。

台灣惠而浦察覺此社會現象，透過全球家電領導品牌的力量推動「365W計劃 關懷照護每一天」，結合惠而浦經典的W符號以及365元素，象徵全年365天的全場景生活照顧。台灣惠而浦於2021年12月起攜手台灣全民食物銀行及GC贈物網、華光社會福利基金會進行合作，提供惠而浦臥式冰櫃給進行弱勢家庭送餐、營養補給物資發送服務…等社福單位，增加機構可收納保存的食物類型與數量，提升服務量能與效率，進而改善受益對象生活品質。

台灣惠而浦總經理Pinaki Haldar表示，「惠而浦家電產品能使社福機構的服務能量更加擴大、關懷照顧更多需要幫助的弱勢族群！這次的捐贈行動只是一個開始，台灣惠而浦將會持續擴大公益計劃，落實「Every day care」的品牌理念，透過化被動為主動的實際行動，不僅照顧陪伴消費者的生活之外，更擴及關懷社會弱勢族群，讓所有需要被幫助的對象得以受到良好照護。」

台灣惠而浦攜手食物銀行與GC贈物網，深入偏鄉地區提供優質家電台灣全民食物銀行協會是目前全台灣唯一獲得全球食物銀行網絡(The Global FoodBanking Network)認證的會員組織。

服務項目主要為籌募食材、物資，並平衡需求免費分送給所需的弱勢機構，目前已有超過200家各類型社福合作機構遍佈全台。台灣全民食物銀行協會亦採區域性發放站模式，在北部、中部、南部、花蓮、台東等五地皆設有轉運據點，就近提供服務給合作的弱勢單位，獲贈的台灣惠而浦珍食冰櫃已送往全台各縣市有需要的供餐社福機構。