市議員王醒之提出疑問，永盛公司更新廠區設備期間，總共堆放多少底渣？（陳彩玲攝）

市議員何淑萍則指出，廠商暫停收受基隆底渣是否有違約情形？（陳彩玲攝）

基隆市政府委託永盛公司處理本市焚化廠產出的焚化底渣，但因我國底渣再利用條件提高，廠商去年2月初更新設備全面停工，直到同年11月才重新啟動，導致約1.5萬噸底渣未處理，被堆置在天外天緊急掩埋區，24日議會舉行專案報告，議員質疑有疏失，要求提出招標內容。

環保署去年制定「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」，相關規範加嚴，但基隆處理底渣設備不符規定，加上鄰近縣市訂定條例，改優先使用當地產出的焚化再生力料，影響本市焚化再生力料再利用作業。環保局與廠商研議後，決定先暫停運作更新設備，停工期間的底渣則暫置天外天緊急掩埋區。

會議中，市議員王醒之提出多項疑問，包括永盛公司更新廠區設備期間，總共堆放多少底渣？底渣下的不透水布是否有因地質變動或時間久遠，出現破洞或位移情形，導致水質受汙染？有無地下水質監測井？市議員何淑萍則指出，廠商暫停收受基隆底渣是否有違約情形？

環保局長賴煥紘回應，因法令變更屬情勢變更，當時依雙方互惠原則，同意將底渣暫時堆置在天外天掩埋場，總計約1.5萬頓，凸出地面約8000至1萬頓，當時因數量達契約保證量，與永盛協商希望委外盡速處理，但市府政風室和主計處研議後認為不妥，最後決定還是依契約規定，交由永盛處理。

賴煥紘說，天外天緊急掩埋區底層及周圍依規定鋪設不透水布，可防止垃圾滲水，流至地下水層造成汙染，目前未發現滑動、破損，團隊有定期在上中下游進行檢測，目前狀況趨於穩定，市民可以放心，未來會請專家學者勘查擬定其他預防措施。