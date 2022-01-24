惠恕仁總統（右5）、黎倩儀大使（右4）、國務部長Gustav Aitaro（左2）、衛生部長Gaafar J. Uherbelau（左1）與新光醫療團隊合影(外交部提供)

帛琉疫情升溫，為協助友邦對抗新冠肺炎，外交部今天表示，政府已即時援贈6萬2500片成人口罩、1萬片兒童口罩及500劑快篩試劑等防疫物資。新光醫院、秀傳醫院、泰博科技也已派遣醫療團隊及捐贈醫療物資，由華航班機於22日下午順利運抵帛琉。

我方人員及捐贈物資運抵帛琉後，隨即在帛琉機場停機坪舉行捐贈儀式。由我國駐帛琉大使黎倩儀與帛琉總統惠恕仁共同主持；帛琉衛生部長Gaafar J. Uherbelau及國務部長Gustav Aitaro等帛琉官員，以及新光醫院醫療團隊皆在場觀禮。

惠恕仁感謝台灣在帛方上周提出防疫請援需求後，即快速回應，再次顯示雙方堅實的邦誼與友好關係。也感謝我國在醫療人力吃緊時，仍發揮人道精神接受帛琉轉診病患，並重申對於我國政府與人民的誠摯感謝。

黎倩儀則表示，面對新一波Omicron疫情，我國將致力協助友邦帛琉共同抗疫，期盼台帛雙方共同合作遏止疫情，早日恢復正常生活及雙邊往來。

外交部發言人歐江安指出，本次援助帛琉任務，「新光吳火獅紀念醫院」派遣感染科主任黃建賢等4人醫療團隊趕赴帛琉，另捐贈1萬劑抗原快篩試劑、200劑快速PCR試劑 、65台手指型血氧機、2000片N95口罩等醫療物資。

「彰濱秀傳紀念醫院」贈送動靜脈穿刺針組。「泰博科技股份有限公司」捐贈帛琉1萬劑我國產抗原快篩試劑。「中華航空」並減免部份人道物資空運費用。

她說，外交部對於新光醫院、秀傳醫院、泰博公司及華航共同支持帛琉防疫工作的義舉，表達誠摯謝意。帛琉是我國重要的太平洋友邦，台帛雙方邦誼深厚堅實。外交部及駐帛琉共和國大使館將持續密切關注帛琉疫情發展，並隨時評估後續提供援助的必要性，與帛琉共同抗疫。