中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」前隊長巫苡萱，擁有甜美的外型與火辣的身材，是不少人心目中的啦啦隊女神，她不時會在IG曬出辣照，至今已經累積超過76萬粉絲，日前她換上學生制服，又純又慾的美照頓時讓粉絲陷入瘋狂。

巫苡萱日前在IG發文，只見她身穿白色襯衫和格子百褶裙，領口還繫上蝴蝶結，腳下踩著小白鞋搭配白襪，裝扮成清純學生妹，巫苡萱的頭上頂著顆丸子頭，露出甜美笑容，看起來活潑可愛，她也在文中問道：「有這樣的同學你幾點下課？」電翻一大票網友。

貼文一出，引來上萬名網友按讚，粉絲紛紛激動直呼，「不下課在教室陪伴姐姐們」、「有這樣的同學會一直延畢吧」、「我住學校」、「為妳全勤」、「這麼可愛的根本不想下課了」、「天天一起溫習功課」、「下課直接戀愛」、「這位同學水喔，可以認識一下嗎」、「十分鐘的戀愛」。

事實上，巫苡萱是不少男性心目中的性感女神，推出電子寫真「苡見鍾情」也有不錯成績，然而女神已經死會，先前被拍到和「BLACKMIGHT黑色勢力」成員REX在大安區摟腰、拍屁股，最後還一起回到香閨，男方也曬出2人放閃照來宣示主權，巫苡萱可以說是愛情事業兩得意。