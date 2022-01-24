中國社科院宏觀經濟研究智庫與大陸《經濟日報》中國經濟趨勢研究院24日聯合發布報告，分析目前疫情與外部環境仍複雜嚴峻，讓經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等三重壓力，預計今年大陸GDP成長率約5.3％、仍高於過去兩年平均增速，預計今年基建投資將對經濟成長形成溫和托底；消費有望進一步恢復，出口則保持一定韌性但增速比去年明顯下降。

在宏觀政策上，該報告指出，應防範美國聯準會（Fed）貨幣政策調整可能引發的外溢風險，建議密切追蹤發達國家尤其美國的總體經濟、通膨與資產價格變化，對可能風險進行沙盤推演與政策備案。

另外也要審慎做好資本專案管理，防止熱錢大規模流入流出，並加強人民幣匯率雙向波動彈性；同時堅持「以我為主」的大陸貨幣政策，避免跟隨美國被動收緊。

具體觀察2022年經濟，該報告做出多點分析，研判今年CPI漲幅呈逐步走高、全年平均上漲2.4％屬於溫和區間，出現全面通膨風險可能性不大。而PPI漲幅則將出現明顯的逐步回落，預估全年平均上漲5.7％，並讓兩項指數去年底出現的「剪刀差」明顯收窄。