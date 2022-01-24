總統府資政辜寬敏捐贈彰化縣鹿港鎮逾4公頃土地給台電，將開發為再生能源多元利用案場，初步規劃設置地面型太陽光電、小型風機，並結合儲能設備，預估年發電量約400萬度，可滿足近千戶家庭一年用電所需，更可帶來每年約2000公噸減碳效益。

台電表示，感謝辜資政此公益善舉，本案為國內首宗民間企業捐贈土地作為再生能源利用案件，盼以善引善，鼓勵社會各界透過多元方式，共同參與綠能發展。