辜寬敏捐彰化4公頃土地 助台電推再生能源 18:232022/01/24 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府資政辜寬敏捐贈彰化縣鹿港鎮逾4公頃土地給台電，將開發為再生能源多元利用案場，初步規劃設置地面型太陽光電、小型風機，並結合儲能設備，預估年發電量約400萬度，可滿足近千戶家庭一年用電所需，更可帶來每年約2000公噸減碳效益。 台電表示，感謝辜資政此公益善舉，本案為國內首宗民間企業捐贈土地作為再生能源利用案件，盼以善引善，鼓勵社會各界透過多元方式，共同參與綠能發展。 晶鑽生醫 捐贈活氧機給博愛國小 助校園防疫 集結2272萬元物資 新北市府助弱勢過好年 #台電 #再生能源 #辜寬敏 #公頃土地 #捐贈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 夜減用電提前3月上路 遭疑隱瞞缺電 04:102022/01/21 財經焦點 政府民間合作無間 三面向落實 電力效用最大化 04:102022/01/23 產業．科技 台灣惠而浦歲末送暖 200台珍食冰櫃捐贈全台132個社福單位 18:002022/01/24 財經 中鋼揪台達電 攻節能儲電 04:102022/01/22 財經要聞 安盛生捐贈快篩 挺敏盛醫療守護大桃園 13:492022/01/24 財經 搶打第三劑！今年首批BNT 近百萬劑清晨抵台 07:432022/01/21 生活 防缺電超前部署！台電需量競價 提前至3月實施 04:102022/01/21 財經要聞 嘉縣首座儲能案場今動土 翁章梁：台灣綠能發展重要的一步 22:132022/01/21 生活 《科技》大風吹走太陽 風力發電轉供量勝出 11:592022/01/22 財經 文傑建設8年捐贈6輛復康巴士 侯友宜感謝愛心企業 13:282022/01/22 生活 拚綠能＋健全財務 台電今年擬發債千億 創新高 04:102022/01/24 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。