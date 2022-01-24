隨著疫情肆虐，民眾更加重視如何提升身體免疫力，不過保健品百百款，吃對時間很重要，營養師陳心驊特別在臉書粉專分享了保健品的正確吃法，切勿盲目亂吃，避免效果不好還傷了荷包。

陳心驊指出，保健食品的吃法考量到吸收性、排斥性及競爭性，因此吃對時間很重要，而時間大致可分成「空腹吃」、「睡前吃」及「餐後／隨餐吃」三個階段。

▍空腹吃：餐前1小時或餐後2小時

鎂、鈣、鐵、膠原蛋白、葡萄糖胺、益生菌等，考量到空腹時對於這些營養品吸收率較好，胃酸濃度較高可以幫助吸收。

至於人蔘飲、葡萄糖胺、靈芝、B群等，一些幫助提神、抗疲勞的營養品，則可以在早上空腹吃。

▍睡前吃：睡覺1小時或30分鐘，通常亦處於空腹狀態

鎂、鈣、鐵、芝麻素等營養素幫助睡眠，可以在睡前服用。不過須注意的是，鈣跟鐵具有拮抗作用，會競爭吸收，兩者應避該同時段攝取。可以選擇早上空腹補鈣、晚上空腹補鐵的方式，補鐵同時也可以補充維生素C可以幫助鐵的吸收。

另外，通常睡前1小時已將晚餐消化完畢處於空腹狀態，前一項空腹服用的營養品也可於此時服用，但有提神效果的營養品要注意。

▍餐後吃／隨餐吃：餐後1小時內

魚油、藻油、磷蝦油、魚肝油、維生素A、D、E、K，以及蝦紅素、葉黃素、大豆卵磷脂等，主要是脂溶性營養品，剛好搭配飯後釋出的膽汁一起吸收，可以提高吸收率。

而酵素、納豆激酶、蔬果酵素、綜合酵素等酵素類產品，可以在飯後攝取幫助腸胃消化吸收。

營養師陳心驊特別在臉書粉專分享了保健品的正確吃法。（圖片翻攝自FB/營養師菲菲・你的營養師好閨蜜）

陳心驊指出，每個保健食品的成分、特性不一樣，因此適合服用的時間也大不相同，加上每家廠牌製作方式不一樣，服用之前還是要參照包裝上面的服用方法。像是有些益生菌不耐酸鹼，就建議餐後吃；游離型葉黃素可以空腹吃，酯化型葉黃素餐後吃，副原料為脂溶性如蝦紅素則飯後吃。

最後陳心驊提醒，購買保健食品前一定要先瞭解自己為什麼需要，首先從飲食均衡下手，不夠再來額外補充保健品，千萬不要盲目的吃，不然沒幫助還傷荷包。