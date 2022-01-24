宮廟防疫再進化，雲林縣北港武德宮引進「AI影像分析系統」嚴控人流。（武德宮提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮武德宮財神廟針對疫情延燒，斥資逾百萬元引進「AI影像分析系統」，藉由72隻攝影機與電腦精準掌控人流數，配合防疫消毒門，確保信眾入廟參拜安全，24日正式啟用，目前控管入廟人數488名，未來將依中央防疫政策進行滾動式調整。

武德宮去年歷經3級警戒全台封閉寺廟不得入內參拜，微解封後即於入口處架設紅外線自動體溫感測設備與防疫消毒門，人流數則以人工搭配電腦系統進行管控，在接近設定的人流數時發出通知，但無法精準掌握人流數。

武德宮主委林安樂表示，目前疫情延燒，廟方與台灣大猩猩科技攜手合作，透過AI影像技術，所有出入口的72支高精密度攝影機不斷傳遞影像即時分析，除了可即時掌握精確的室內外人數，更可設定容留面積、社交距離等防疫相關警示條件。

林安樂說，武德宮是全台香火鼎盛的大廟，尤其每年農曆春節，行春求財拜財神的人潮更是相當驚人，每日都有10萬人次以上，採購「AI影像分析系統」與高解析鏡頭、伺服器等硬體，原本是為了精確計算每年人流提供給政府相關單位參考，沒想到在此次疫情延燒時派上用場。

林安樂指出，廟方後續會添購更高階的運用系統，包括入侵與徘徊偵測、竊盜、火警偵測、黑白名單，以及信眾屬性分析等，不僅可以讓人流管控的防疫措施更詳實，未來疫情退散後，還可建構大數據資料庫，方便廟方與相關單位作為參考數據。

廟方強調，「AI影像分析系統」是防疫利器，但信眾仍須遵守中央規定的宮廟相關防範措施，藉由科技與民眾的共同努力，才能度過疫情難關。