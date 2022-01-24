2022年南山模擬聯合國會議今（24日）在新北市南山中學正式開幕。（南山中學提供）

2022年南山模擬聯合國會議今（24日）在新北市南山中學正式開幕。（南山中學提供）

2022年南山模擬聯合國會議今（24日）在新北市南山中學正式開幕。為期三天的會議中，共計有31間學校，超過150位高中生共襄盛舉。南山模擬聯合國會議是第11年舉辦，今年因疫情關係，首次以線上會議的形式在眾人面前登場。

新北市教育局劉明超副局長在開幕致詞中提及新北市非常重視國際教育的推動，尤其新北市新住民人數眾多、文化多元，需要更多的融合及學習經驗，外交部外交及國際事務學院大使張銘忠則以自身經驗提醒與會同學在英文及第二外語學習的重要。會議特別邀請來自海外的黃麗蓉博士，於開幕式以線上方式分享新時代的國際責任與平等議題，希望代表們透過專題講座關注國際未來趨勢，瞭解並願意擔負國際責任。

本次會議有三個委員會，以聯合國永續發展目標SDGs為討論核心，其中英文委員會以「特殊政治及反殖民化委員會」議題來探討長久存在的「非自治領土的去殖民化問題」；英文特殊委員以「歐洲議會」為主題討論「後疫情的復甦以及相關規範和非法移民處理」；中文委員會則設立亞太經社會-宏觀經濟政策、減貧和發展籌資委員會，討論「後疫情亞太區域2030永續發展議程之再檢核」。

來自台北科技大學電機工程學系，擔任會議秘書長的賴宗岳表示，組委會在籌備前期已設計疫情調整方案，所以能符合指揮中心的要求準則即時應變，也感謝新北創新教育加速器的資源挹注，讓本次會議能順利進行。

參與本次歐洲議會的南山中學學生田恩如表示，這是她首次參與線上南山模擬聯合國會議，會議中間的進行模式以及與其他代表討論的方法，都與過去會議經驗有很大的不同，對自己來說是一個新的挑戰。

南山中學校長蔡銘城表示，透過南山校務基金會與新北創新教育加速器計畫的規劃，希望能提供一個公平開放的雙語討論平台，讓更多的青年學子關心暸解世界，開闊國際視野，以期達到南山模聯「因其國而容天下」的核心思想，不管大國小國，只要盡心盡力都可以對世界有所貢獻。

共計有崇光女中、中和高中、北大高中、樹林高中、北一女中、薇閣高中、武陵高中、辭修高中、中崙高中、復興實驗高中、大安高工、康橋高中、東山高中、靜心高中、麗山高中、南湖高中、桃園高中、大園國際高中、中山高中、新竹高中、新竹高工、成德高中、嘉義女中、嘉義高中、興華高中、竹東高中、斗六高中、正心高中、臺東高中、育仁高中、南山中學等校參加。