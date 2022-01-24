在美國空軍官方紀錄上已退役多年的F-117夜鷹（Night Hawk）隱形攻擊機為對中國而重出江湖，最近又被拍到與F-35C戰機進行飛行測試時，2架戰機機身都使用一種奇特的新型塗裝。新塗裝呈現出很強的金屬質感，隨著觀察角度的不同，呈現出鏡面反射到啞光的不同折射效果。媒體猜測道，可能某種先進的紅外感測器或是對雷射武器的反制手段。

據美媒《動力》（The Drive）網站報導，一架美軍F-117和F-35C隱形戰機在加州與內華達州交接的薩林軍事活動區進行飛行測試時被軍事迷拍攝到清楚的照片，2架戰機均塗有一種未曾見的新式塗裝。塗裝表層有明顯的金屬質感，在觀察角度變化時會呈現出鏡面反射到啞光的多種不同折射效果。

معلومة | مؤخراً تجري القوات الجوية الأمريكية وسلاح البحرية الأمريكي سلسلة إختبارات على نوعية طلاء جديدة للمقاتلات (يعتقد أنها تقنية متقدمة للتخفي) ظهرت بها عدة مقاتلات أمريكية مثل ال"F-22" و ال"F-117" و ال"F-35"



-لا تصريح رسمي من قبل الجيش الأمريكي أو الشركات المصنعة بخصوصها pic.twitter.com/LVa9QEd7zG — Muhammed Al-Qahtani (@muh_Alqahtani) January 23, 2022

報導說，F-117戰機在15年前已退役，此後一直負責美國空軍的飛行測試任務。參與本次測試的F-35C戰機則來自位於中國湖的美國海軍航空武器中心的VX-9飛行測試與評估中隊，該基地此前曾進行過美軍「戰神之子」（Son Of Ares）專案的測試工作。

報導認為，這很可能並不是美軍開發中的新式塗裝首次亮相。去年12月，曾有一架美國空軍F-22隱形戰機在內華達州的內利斯空軍基地被拍到塗有一種擁有類似鏡面反射效果的新型塗裝。分析人士指出，在F-22與F-117戰機先後進行試驗後，F-35C艦載型戰機的加入或許意味著美國空軍與海軍都開始對這種新型塗裝展開測試。

為與中國進行高端的國防技術競爭，已退役多年的F-117重返美國空軍隊伍擔任多種測試任務。（圖／推特@MINOLTAX700）

陸媒《澎湃新聞》指出，這種塗裝源於美軍此前開展的「戰神之子」專案隱形技術驗證機，很可能是某種先進的紅外感測器或是對鐳射武器的反制手段。目前美軍正嘗試將該技術整合到目前服役的主力戰機上。目前外界對「戰神之子」項目所知甚少，有猜測說這是美軍下一代近距離空中支援戰機的研發專案，也有消息稱該專案旨在開發一種低成本的大型無人攻擊機。

《動力》網站曾經報導說，F-117夜鷹隱形攻擊機是美國首款實戰化並服役多年的的隱形戰機，不久前2架在官方紀錄上已退役13年的F-117 「夜鷹」（Nighthawk）攻擊機，曾光明正大地飛抵一處與民用機場相鄰的美軍基地，美國空軍公關部門表示，這批戰機的任務是與F-15C/D進行共同訓練，罕見地向媒體間接確認F-117仍在擔任現役單位假想敵的傳言。