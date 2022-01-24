現代社會觀念愈趨開放，過去「曬老婆秀身材」可能被視為羞恥的事，而如今的新世代卻敢於大方為之；前陣子表特版瘋傳「越南周子瑜」阮秋姮泡湯的香艷畫面，她的老公就出面大方承認是自己所鼓勵。PTT表特版(Beauty)今(24)日又有網友分享「短髮媽咪」泡湯圖，三張照片中俏人妻大秀雄偉UU好身材，讓PTT表特鄉民瞬間暴動起來；而她的老公也在個人IG大方曬妻，老婆則親自揭露她如此「雄偉」的原因。

PTT表特版(Beauty)經常分享令人驚艷的美女，其中有各領域知名紅星，當然也不乏素人甚至為人妻人母者；一位鄉民今(24)日就分享了一篇「短髮媽咪」，無文字說明只有三張照片，畫面中一位短髮美女穿著紅色胸衣，上圍UU相當雄偉而美觀，鄉民看了立刻噴鼻血狂推。

人妻好身材超不科學驚動表特版鄉民。（圖／截取自PTT表特版）

鄉民表示：「How da o(好大喔)」、「短髮在哪裡」、「別人的太太總是比較大」、「大大大優惠」、「真的大」、「本斥但大」、「媽媽 ！我要」、「比頭大」、「老公超爽」、「都是別人的媽咪」、「別人的老婆都好讚」、「太太偶洗番你(我喜歡妳)啊啊啊」、「老公上輩子拯救地球了吧」。

人妻好身材超不科學驚動表特版鄉民。（圖／截取自PTT表特版）

不過，這位美女人妻看來已是表特版常客，不少鄉民指出：「第二胎了，讚」、「這位真的超猛，越來越兇狠」、「人妻又更大了」、「就知道她又準備上表特了」、「這好像上過蠻多次表特」、「表特上士，常見到爆」、「看到標題就知道是誰了」、「推一下他老公也是很帥，身材也好」、「梁梁就是讚」、「你還沒發文之前我就猜到是他了」、「常客阿梁，都準備生第二胎了，台中藥局板娘」、「老公藥師那個？」，身份呼之欲出。

人妻好身材超不科學驚動表特版鄉民。（圖／截取自PTT表特版）

事實上，這對夫妻都在自己的限時動態分享了這組照片，老公以鄉民阿宅語氣反串說：「難得下午有空，偷帶妹子去谷關泡溫泉，結果兩個小時都在幫她拍照+看她自拍，什麼事都沒發生，可...可惡...」講得好像自己把妹但沒有成功，其實根本是夫妻，「什麼事都沒發生」也另有原因。

人妻好身材超不科學驚動表特版鄉民。（圖／截取自IG限時動態）

老婆也在限時動態發照片並寫道：「有被自己先生偷婊的八卦嗎？」看來夫妻都是PTT鄉民，她隨即說明：「孕婦泡湯，孕中期較穩定適合，但還是不敢泡太久，所以...對勒，沒錯，我真的是去拍照的，大部份時間都泡腿而已」，並笑老公：「最後是在可惡什麼啦，假日湯屋才1.5hr(小時)而已，時間哪夠用啦」，原來這位短髮媽咪「梁梁」正懷了第二胎，「孕大」可能就是她身材如此雄偉不科學的原因。