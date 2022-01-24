資料儲存解決方案廠商Seagate Technology Holdings plc（NASDAQ：STX）今日宣布推出Game Drive for Xbox《最後一戰：無限》（Halo Infinite）特別版，Seagate旗下的熱門遊戲儲存裝置系列邁向新境界。此款外接式硬碟設計旨在搭配Xbox Series X、Xbox Series S或Xbox One使用，且相容於Game Pass，專為Xbox遊戲玩家所打造，為當代最先進的遊戲提供頂尖的遊戲儲存容量。

隨著備受期待的新一代《最後一戰：無限》推出，Seagate、Xbox與343 Industries共同合作，特別設計出收藏版硬碟。這款官方授權的Game Drive for Xbox《最後一戰：無限》特別版上繪有以《最後一戰》及英雄代表人物士官長為發想的獨家插圖，加上可自訂的LED燈光，適合所有粉絲放在遊戲主機旁邊展現對《最後一戰》的熱愛。

Game Drive for Xbox《最後一戰：無限》特別版外觀極簡優雅，搭配可自訂的RGB LED 燈光與新世代的遊戲主機相映成趣。重量輕巧的設計，可讓遊戲玩家能輕鬆將整個遊戲收藏庫隨身攜帶。

這款硬碟搭載高速USB 3.2 Gen 1介面連接和供電，無須額外的電源線，供遊戲玩家隨時隨地都能輕鬆開始遊戲。透過Xbox作業系統，硬碟的安裝作業不到兩分鐘即可簡單完成，遊戲玩家可迅速投身遊戲之中。