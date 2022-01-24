陳子敬特代表盧市長發20萬元加菜金，感謝清潔隊員守護市民健康。(台中市政府提供)

農曆春節到來！民眾忙著大掃除之際，正是清潔隊員一年中最忙碌的時刻。南屯區萬和宮董事長蕭清杰24日特捐贈一輛資源回收車，作為環保局南屯區清潔隊的金紙清運專車。副市長陳子敬說，這是台中市第一間捐贈資源回收車的宮廟，他特代表市長盧秀燕頒贈感謝狀，意義非凡。

陳子敬說，萬和宮是1座300多年歷史，三級古績的媽祖宮廟，長期致力於文教事業，尤其在董事長蕭清杰的帶領下，致力於環保公益，為守護環境共盡一份心力。過年時節恰逢是台中市清潔月，清潔隊同仁極為辛苦，又遇到疫情升溫，更加花費心力，特代表市長發20萬元加菜金，感謝清潔隊員守護市民健康。

環保局指出，推廣紙錢集中燒有助改善台中空品減低環境負擔，呼籲民眾以實際行動響應環保。因應春節將至，小年夜與除夕均有沿街收運，農曆初一、初三仍有部分留守清潔隊員收運垃圾，採定時定點服務，歡迎民眾上網查詢。

環保局強調，提醒倒垃圾時請戴口罩、保持社交安全距離，倒完垃圾記得洗手等各項防疫措施，保護自己也保護每一位辛苦的清潔隊員。