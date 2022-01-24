劉心語宣今舉辦單曲〈最美的伴侶〉記者會。（陳俊吉攝）

劉心語（阿澎）因穿著低胸、細肩帶背心在彰化縣的市場裡幫母親賣魚，被粉絲冠上「最美魚販」封號，擁有高人氣的她進軍歌壇，24日舉辦新單曲〈最美的伴侶〉記者會，30歲的她單身4年，期許自己35歲前找到結婚對象；至於另一半條件？劉心語直言：「我可以當大哥的女人，但不能接受年紀比我小的，最好大我8到10歲。」

劉心語談過3段感情，最久交往8年、最短則是1年。她坦言單身期間追求者眾多，但沒有遇到喜歡的，曾遇到想騙10萬元的渣男，「他跟他原本女友沒有真的分開，曖昧期間說家裡爸媽出事，急需10萬元周轉，後來才發現他要騙我的錢」，幸好身邊朋友點破騙局，劉心語還嗆對方「你是詐騙集團」。

劉心語性格心直口快，不高興會直接說出來，因此常遭網友攻擊，劉心語大多都能忍受，唯家人是她的底線，「之前有留言說因為爸媽教養不好，才會生出我這種女兒，我那時候直接開直播反擊」，有些酸民還會去她家魚攤抱怨，劉心語無奈表示「希望大家不要騷擾我家人」。