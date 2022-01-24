1名從香港嫁來台灣的女子去年9月17日在台中1間婦產科生產，術後因子宮收縮不良引發大出血，轉院至台中榮總緊急輸血1萬毫升，拆除子宮後保命，但最後因「缺氧性腦病變」成植物人；丈夫心碎發文怒指婦產科診所未及時輸血、止血，如今妻子躺在病床「失去做媽媽的權利」，讓他崩潰不知生活怎麼過下去。

女子的丈夫在臉書「爆料公社」發文陳述整段過程，妻子在由台中1間知名婦產科診所接生，起初醫師稱因胎兒體型，妻子需遭預產期10天做催生，去年9月17日妻子經歷28個小時催生進入產房，小孩順利出生，但妻子縫合傷口後進入恢復室卻出現異狀，醫師稱是子宮收縮不良，由護理室教他如何幫妻子按壓子宮。

香港女子去年9月在台中1間婦產科生產，術後因子宮收縮不良大出血，轉院後緊急輸血1萬毫升，拆除子宮後保命，但最後因「缺氧性腦病變」成植物人。（翻攝自臉書「爆料公社」）

香港女子去年9月在台中1間婦產科生產，術後因子宮收縮不良大出血，轉院後緊急輸血1萬毫升，拆除子宮後保命，但最後因「缺氧性腦病變」成植物人。（翻攝自臉書「爆料公社」）

女子丈夫說，他在按壓過程，妻子就感覺有液體流出會陰部，原本認為是產後惡露，但之後越排越多，他察覺不對勁「掀開被子才知道流岀的血已經染紅了整件床單」，醫師得知後緊急辦理轉院至台中榮總，而等待救護車期間，他稱院方都沒有做止血、輸血，妻子則漸漸意識不清，送到榮總後被輸血1萬CC。

女子丈夫稱，妻子後來拆除子宮保命，並在加護病房救治2個月，但器官仍不斷衰敗，最後醫師判定是大量出血導致「缺氧性腦病變」，屬腦損傷末期患者；他不知如何接受如此噩耗，如今只能獨自帶著兒子面對往後漫長照護與高額費用，痛批該診所未做及時輸血止血，且轉院過程花了40分鐘，質疑是醫療疏失。

丈夫心碎發文怒指婦產科診所未及時輸血、止血，如今妻子躺在病床「失去做媽媽的權利」，讓他崩潰不知生活怎麼過下去。（翻攝自臉書「爆料公社」）