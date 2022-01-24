壽險史上最「悲摧」保單揭曉，即實物給付健檢保單，從2017年開賣至今，共賣出24張保單，收入保費175萬元，2021年全年更是一張都沒有賣出去，堪稱史上最「叫好卻不叫座」的保單。

金管會24日公布2021年外溢及實物給付保單統計，其中具有外溢效果的保單，即俗稱的健走保單、依體況計算保費等保單，去年共賣出66.8萬多張，年成長225％，新契約保費首次突破100億元，全年達109.16億元，年成長378％，是目前成長幅度最大、最具發展潛力的壽險保單種類。

其中保費收入最高是健走保單，即以健走步數等折減保費或增加保額、給付回饋金等，共有六家壽險公司推出40張保單，去年新契約保費收入達62.49億元；但件數最多的是「複合式」保單，即含有二種以上回饋項目者，如有依體況、也有運動加分者，有二家壽險公司推出23張保單，去年共賣出45.23萬張，但可能多是一年期保單，新契約保費收入僅12.3億元。

外溢保單即保戶投保後，會因保單設計額外注意體況、強化運動習慣，以達到改善體質或提早發現疾病，盡早治療，減少保險公司理賠等外溢效果，去年外溢保單依契約保費前三名是國泰人壽、南山人壽與富邦人壽。

另一種則是直接給付實物的保單，如給付塔位或生前契約、給付健檢機會、給付長照服務等，則稱為實物給付保單，2021年共賣出3.4萬張，保費也首度上億元，有6.27億元，保費前三名依序是國壽、台灣人壽與全球人壽。

實物給付保單成長最大的還是給付長照服務、海外醫療專機運送者，去年共銷售3.41萬件，保費6.25億元，主要是以國壽的長照實物給付保單為主。

至於殯葬保單去年共賣出89張，衰退45％，保費148萬元，則衰退52％；最慘還是去年一張都沒有賣出去的健康管理保單，也就是給付健檢機會保單。